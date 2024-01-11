Армия России улучшила свое положение на Купянском направлении

Российская армия в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и артиллерии улучшили позиции по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В районе озера Лиман мотострелковые соединения группировки отразили четыре контратаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой. В результате слаженных действий противник отошел в юго-западном направлении», – отметил он.

Кроме того, по его словам, расчетами тяжелых огнеметных систем разбит командный пункт 211-й механизированной бригады ВСУ в районе Колодези. А в районе Терны уничтожена боевая бронемашина ВСУ – российские артиллеристы применили против вражеского броневика высокоточный боеприпас «Краснополь-М2».

Общие потери ВСУ на Купянском направлении составили до 145 военнослужащих, две БМП, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, уточнил Зыбинский.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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