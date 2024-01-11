ВС РФ разбили два склада боеприпасов ВСУ и уничтожили свыше 700 украинских боевиков

Российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Средствами ПВО за сутки сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах», – отмечается в сообщении ведомства.

За минувшие сутки в ходе ударов ВС России уничтожены до 710 украинских военнослужащих, а также около 50 единиц техники, орудий артиллерии и автомобилей

Так, на Купянском направлении в зоне СВО в течение суток отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны в ДНР. Потери ВСУ составили до 85 боевиков, танк, две БМП, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесены удары по вражеским позициям в районе Серебрянского лесничества. ВСУ лишились до 160 военнослужащих, четырех автомобилей и САУ «Акация».

На Донецком и Южно-Донецком направлениях противник за сутки потерял до 405 боевиков.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ у Андреевки и Клещеевки в ДНР Донецкой Народной Республики. На Донецком направлении в общей сложности уничтожено до 260 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б». На Южно-Донецком направлении разбиты опорные пункты ВСУ у Новомихайловки и Павловки в ДНР. Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также две САУ «Акация».

На Запорожском направлении поражены позиции ВСУ и нацгвардии Украины в районах сел Работино и Вербовое. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Херсонском направлении уничтожено до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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