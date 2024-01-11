Зеленский призвал не дать закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом в Риге в четверг, 11 января, заявил, что «в текущем году нельзя дать закончить войну», – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Выдержать этот год – это не сдать наши территории. Не дать кому-либо заморозить конфликт. Не дать возможность России подготовиться к мощному контрнаступлению через год, за два, за три, за пять. Не дать им этого сделать. Не дать закончить войну до этого. Не дать возможности им увеличить производство. Нужно не дать заморозить конфликт в этом году, чтобы их военные начали мощную подготовку».

Рига, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube