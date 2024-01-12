Украина начала просить у США устаревшие самолеты

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что было бы неплохо, если США передали Украине устаревшие, но «хорошо зарекомендовавшие себя» штурмовики A-10 для поддержки пехоты, – сообщает в пятницу, 12 января, агентство Reuters.

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью агентству Сырский сказал: «Я бы сказал о A-10 в качестве варианта, если нам их дадут... Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах. Такие самолеты смогут оказывать необходимую поддержку наземным силам. Важную роль могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk».

Следует отметить, что штурмовики A-10 были приняты на вооружение в США еще в 70-х годах.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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