Армия России уничтожила более 800 боевиков и 10 единиц бронетехники ВСУ за сутки

Российские силы за сутки уничтожили около 835 украинских боевиков, 10 единиц бронетехники и 21 беспилотник. Ракетчики и артиллерия, а также ударные дроны разбили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, скопления боевиков и военной техники в 131 районе, следует из данных МО РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка отбила три атаки штурмовых групп ВСУ около Синьковки Харьковской области и уничтожила до 35 боевиков, танк и склад боеприпасов около Волчанска.

На Краснолиманском направлении противник дважды пытался атаковать в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, но был отброшен группировкой ВС РФ «Центр». ВСУ лишились более 280 человек, трех боевых бронемашин.

На Донецком направлении «Южная» группировка вместе с авиацией и артиллерией разбила скопления боевиков под Георгиевкой, Клещеевкой и Курдюмовкой. ВСУ лишились до 320 военных убитыми и ранеными, четырех танков, двух БМП.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» ликвидировала более 110 украинских боевиков около Новодонецкого и Новомихайловки.

В районе Работино и Жеребянки на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных, на Херсонском направлении – до 40 военных.

Также за сутки ликвидированы радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пусковая установка ЗРК «Стрела-10», артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab», три самоходки «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, гаубица Д-20.

Средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS и 21 украинский беспилотник в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Харьковской областями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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