Российские военные за сутки уничтожили около 800 украинских боевиков, 17 единиц бронетехники, 23 беспилотника, а всего боевиков и технику в 112 районах, сообщили в МО РФ.

Ракетчики и артиллерия ликвидировали 98 артиллерийских подразделений противника и склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Средства ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Противник четыре раза предпринимал попытки атаковать на Купянском направлении, трижды – на Донецком и один раз – на Краснолиманском. В районе Синьковки и Кисловки Харьковской области, Розовки в ЛНР «Западная» группировка ВС РФ ликвидировала до 130 боевиков, четыре танка, а также склад боеприпасов под Волчанском. Около Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества группировка «Центр» уничтожила более 80 украинских военных, две боевые бронемашины.

«Южная» группировка ВС РФ била противника под Веселым, Новгородским, Невельским, Клещеевкой, Андреевкой и Курдюмовкой. Противник лишился более 300 военных убитыми и ранеными, девяти танков, четырех БМП, четырех ББМ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» уничтожила более 170 боевиков и два танка около Елизаветовки.

На Запорожском направлении российские войска разбили противника под Степовым, Вербовым, Новопокровкой, Работино и Пятихатками. Потери противника составили до 60 военных, две ББМ. На Херсонском направлении ликвидированы до 60 боевиков.

В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы семь артиллерийских систем М777 производства США, два ЗРК «Стрела-10», орудие М119 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, четыре гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б». Также ВСУ лишились пяти самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», самоходки «Krab» польского производства, АS-90 производства Великобритании, «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, «Zuzana-2» словацкого производства и двух самоходных пушек «Dana» чешского производства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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