Власти Австралии решили утилизировать свой парк вертолетов вместо того, чтобы передать киевскому режиму. Вертолеты списали раньше срока из-за смертельной аварии, передает ABC.

Австралия в сентябре 2023 года полностью отказалась от использования 45 вертолетов Taipan. Машины выводили из эксплуатации одну за другой из-за неисправностей, а после крушения с четырьмя погибшими во время учений решили полностью списать. По данным телеканала, утилизация вертолетного парка обойдется бюджету страны примерно в два миллиарда долларов.

В декабре Киев официально попросил передать ему списанные вертолеты, хотя знал о технических неисправностях. Киевский режим отметил, что у них сейчас другая оценка риска. Украинская община в Австралии организовала митинг с требованием отправить списанные вертолеты на Украину.

В Минобороны Австралии отметили, что вертолеты утилизируют самым щадящим для экологии способом и самым эффективным для экономики. Все годные запчасти соберут для ремонта вертолетов этого типа у других операторов. Процесс разборки воздушных машин уже начался.

В конце 2023 года Нидерланды согласились отдать ВСУ немецкие зенитные самоходные установки Gepard, которые были списаны нидерландскими военными в 2006 году.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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