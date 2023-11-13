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Понедельник, 13 ноября 2023, 17:35 мск

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Нидерланды отдадут Киеву списанные 17 лет назад зенитки

Нидерланды готовы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для борьбы с российскими БПЛА. Об этом пишет газета De Telegraaf.

По данным источников издания, некогда проданные Иордании зенитки получат на Украине «новую жизнь». Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов с 1970-х годов, но в 2006 году ЗСУ были выведены из эксплуатации.

С 2013 по 2016 год зенитки были проданы Иордании. В минобороны Нидерландов отметили, что технику удалось сбыть по очень хорошей цене.

При этом минувшим летом Пентагон разместил заказ на сумму 110 млн евро по закупке данных зенитных установок у компании в Иордании.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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