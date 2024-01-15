В Киеве «молятся» о финансах от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе в понедельник, 15 января, заявила, что в Киеве «молятся», что Украина вскоре получит дополнительную помощь от США, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Маркарова сказала: «Исходя из моих дискуссий на Капитолийском холме, я могу ясно сказать, что у нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка, на то, что дискуссии продолжаются, и мы не смогли увидеть принятие пакета помощи до Рождества, и обсуждения все еще продолжаются. Но в этом есть большой прогресс. Мы молимся и разговариваем со всеми нашими друзьями и союзниками и просим их найти решение как можно скорее, чтобы мы могли двигаться вперед и получить необходимую нам поддержку, потому что она нужна нам еще вчера».

«Сейчас для Украины очень важен вопрос не только оборонной поддержки, но бюджетной также, поскольку это необходимо для развития экономики и обеспечения инвестиций», – добавила украинский дипломат.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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