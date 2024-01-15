Украинских депутатов призвали мобилизовать на фронт

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк в понедельник, 15 января, заявил, что члены Верховной рады должны подлежать мобилизации, как и рядовые украинцы, – сообщает телеканал «Эспрессо».

В эфире телеканала Цымбалюк сказал: «Нужно мобилизовывать. Но нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную раду, чтобы она могла принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов. Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации – это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60-плюс, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать. Это бы продемонстрировало обществу справедливость».

Следует отметить, что ранее в понедельник, 15 января, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что через несколько недель правительство внесет обновленный законопроект о мобилизации на рассмотрение Верховной Рады.

В эфире общенационального телемарафона Калмыкова сказала: «Мы бы хотели, чтобы обновленный законопроект о мобилизации появился в парламенте в ближайшее время. Мы бы хотели, чтобы это было в течение дней, но мы понимаем, что это будет несколько недель».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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