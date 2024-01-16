В Минобороны заявили об улучшении положения войск РФ на Купянском направлении

Российские войска в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, в полосе обороны общевойсковой армии мотострелкиво взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отбили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской облати. «Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении», – отметил Зыбинский.

Кроме того, по его словам, артиллерия группировки разбила три минометных расчета ВСУ в районах Степовой Новоселовки и Нововодяного.

Также расчетом 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Петропавловки.

Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три боевые бронемашины, три автомобиля и САУ «Гвоздика», добавил офицер.

Ранее сегодня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска увеличили использование западной бронетехники на Купянском направлении. По его словам, противник стал больше применять в боях немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley и M113, а также шведские боевые машины пехоты CV90.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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