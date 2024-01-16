ВС РФ уничтожили более 1100 украинских боевиков и 69 БПЛА в зоне СВО

Российская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия разбили скопления боевиков и военной техники противника в 112 районах. Средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS. За сутки ВСУ лишились около 1102 боевиков и 13 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ успешно отразили 15 атак на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. «Западная» группировка шесть раз сорвала попытки штурмовых групп ВСУ прорваться под Синьковкой и уничтожила до 160 боевиков, три танка, в том числе два Leopard-2. Четыре раза противник пытался атаковать около Червоной Дибровы и Ямполовки, но был отброшен и лишился до 250 военных, двух БМП.

«Южная» группировка ВС РФ пять раз отбрасывала украинских боевиков в районе Веселого и Богдановки, разбивала скопления противника около Курдюмовки. ВСУ лишились до 280 человек, танка, двух БМП, самоходки «Гвоздика», орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» вместе с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами разбила противника под Владимировкой и Новомихайловкой. Уничтожены до 120 украинских военных, две боевые бронемашины, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12.

На Запорожском направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии били боевиков около Вербового и Работино. Потери ВСУ составили до 115 человек убитыми и ранеными, три ББМ, гаубица Д-20, два орудия Д-30.

На Херсонском направлении за сутки ликвидированы до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777 и самоходка М109 Paladin производства США, три самоходки «Гвоздика».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube