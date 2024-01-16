российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 января 2024, 19:02 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Кличко призвал расследовать провокации против журналистов

Кличко Фото из архива официального портала администрации Киева

Глава администрации Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей расследовать провокации против журналистов и прекратить «кошмарить неугодных политиков», – сообщают Украинские СМИ.

Мэр Киева, в частности, заявил: «Украина, несмотря на военные действия, не должна потерять демократических завоеваний и свой имидж. Для этого нужно прекратить гонения. Правоохранительным органам Украины нужно прекратить кошмарить неугодных политиков, а расследовать провокации против журналистов».

«Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоуменах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов, и не несут за это никакой ответственности», – подчеркнул Кличко.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика,