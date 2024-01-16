Кличко призвал расследовать провокации против журналистов

Глава администрации Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей расследовать провокации против журналистов и прекратить «кошмарить неугодных политиков», – сообщают Украинские СМИ.

Мэр Киева, в частности, заявил: «Украина, несмотря на военные действия, не должна потерять демократических завоеваний и свой имидж. Для этого нужно прекратить гонения. Правоохранительным органам Украины нужно прекратить кошмарить неугодных политиков, а расследовать провокации против журналистов».

«Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоуменах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов, и не несут за это никакой ответственности», – подчеркнул Кличко.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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