Зеленский на Ставке обсудил украинскую военную стратегию в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 17 января, заявил, что собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась стратегия Сил обороны в 2024 году, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «На Ставке сегодня обсуждались вопросы оперативного уровня – ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие разных направлений: востока, юга, а также севера – по противодействию диверсионным группам и укреплению границы. Был и стратегический уровень обсуждения – наши действия в этом году. И не только оборонные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы инициатива была именно у нашего государства, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И эта фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее».

«Отдельное совещание провел с министром обороны Рустемом Умеровым. Готовим больше силы для нашего государства. Также было совещание с правоохранителями. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии коллаборантам и уничтожении логистики врага», добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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