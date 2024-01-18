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Четверг, 18 января 2024, 18:35 мск

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Глава украинской спецслужбы расстроен невозможностью вернуть «соотечественников» из-за границы для мобилизации

Данилов фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что мужчин, выехавших за границу вернуть домой силой не получается из-за законов других стран, – сообщает в четверг, 18 января, издание Report.

В интервью азербайджанскому изданию Данилов сказал: «Правительство понимает, что находящиеся на территории другой страны люди также подчиняются и законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получаеттся. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы о людях со статусом беженца».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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