Украинский министр обороны в Париже заявил о «снарядном голоде» в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров на открытии «артиллеристской коалиции» в Париже в четверг, 18 января, заявил о проблемах, связанных с дефицитом боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на поле боя, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Умеров сказал: «Дефицит боеприпасов и «снарядный голод» – это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные силы. Нам нужно всем вместе найти способ решить эту проблему. Увеличение артиллерийских возможностей Украины повысит ее безопасность. Нашу общую безопасность. Это даст нам гораздо больше возможностей для устойчивого прогресса на поле боя. И это приблизит нашу победу».

«Россия намного превосходит Украину в ежедневных артиллерийских атаках. И на разных участках фронта, и на этапах боевых действий россияне выпускали в 5-10 раз больше артснарядов, чем украинские силы. Мы должны продолжать усилия по улучшению нашего технологического преимущества, масштабированию производства боеприпасов и совершенствованию наших артиллерийских возможностей. Усиление артиллерийского потенциала – одна из ключевых потребностей Украины, чтобы выиграть эту войну. Украина принимает меры для того, чтобы максимально увеличить наше внутреннее производство», – заявил украинский министр обороны и добавил: «Наш общий враг Россия годами готовился к крупномасштабной войне. Военные расходы Кремля устанавливают новые рекорды, потому что их планы на Украине не остановятся».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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