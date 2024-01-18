Киев призвал к «плану Б» из-за отсутствия «аппетита» у инвесторов

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в четверг, 18 января, в Давосе на дискуссии в Украинском доме заявил, что военная ситуация, сильно отличающаяся от ожиданий годичной давности, обуславливает отсутствие аппетита у международных частных инвесторов к Украине и требует перейти к «плану Б», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шурма сказал: «Мы понимаем, что, сегодня фактически нулевой коммерческий инвестиционный частный аппетит к Украине. Главное, что сдерживают – неопределенность и военные риски. Очевидно, что единственное решение – это НАТО, но оно недоступно. Это значит, что мы должны перейти к «плану Б» – предлагать что-то теперь, а не гипотетически обсуждать, что начнется какое-то послевоенное восстановление».

«Ситуация год назад, когда разрабатывались планы развития и восстановления и было совсем другие настроение: тогда все надеялись, что Украина будет двигаться очень быстро и за год вернет назад большинство территорий, будет иметь соглашения о гарантиях безопасности и готовится к очень большой программе восстановления. Однако сегодня инвесторы не готовы вкладывать свои капиталы, и 95% объяснения – неопределенность и абсолютно преобладающий военный риск», – подчеркнул зам.главы Офиса главы украинского режима.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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