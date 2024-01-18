В Киеве заявили о попытках Зеленского созвониться с Си Цзиньпином

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 18 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Киев пытается организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщает агентство Bloomberg.

В интервью агентству Кулеба сказал: «Сейчас мы пытаемся, работаем над организацией телефонного разговора между лидерами Китая и Украины, потому что есть вещи, о которых они могут поговорить, а именно «формула мира», предложенная президентом Зеленским как способ восстановления справедливого и прочного мира в Украине».

Напомним, что накануне делегация Китая в Давосе от встречи с главой киевского режима отказалась.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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