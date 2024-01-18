Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в четверг, 18 января, заявила, что ведомство подготовило изменения в законодательстве, позволяющие пополнять Вооруженные силы страны осужденными, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В материале издание, говорится, что Высоцкая заявила следующее: «Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам ВСУ. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже отбыли наказание. Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет».

«Предложения очень дискуссионные. Возможно, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем или были осуждены за отдельные преступления. законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале», добавила за украинского министра юстиции.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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