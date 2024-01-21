Российские войска освободили населенный пункт Крахмальное Харьковской области. Кроме того, ВС РФ за сутки отбили 13 атак ВСУ, а система противовоздушной обороны сбила 43 украинских дрона. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», – говорится в сообщении. Ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак. В результате противник потерял до 55-ти военнослужащих и два автомобиля.

Наибольшие потери киевский режим понес на Донецком направлении, где были отражены две атаки. В результате ВСУ лишились до 310-ти боевиков и наемников, танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, гаубицы Д-20 и РСЗО «Град».

На Краснолиманском и Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Центр» и «Восток» отбиты в общей сложности четыре атаки штурмовых групп. Потери противника не этих направлениях составили до 150-ти военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка. ВСУ потеряли свыше 30-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

В течение суток система ПВО перехватила тактическую ракету «Точка-У», два реактивных снаряда HIMARS, а также 43 украинских БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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