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Вторник, 23 января 2024, 01:56 мск

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Зеленский обсудил использование замороженных российских активов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении в понедельник, 22 января, заявил, что провел совещание по использованию еще не переданных Киеву замороженных активов России, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел совещание по поводу российских активов, которые заморожены в различных юрисдикциях и должны быть использованы для защиты от российской агрессии. Добавляем прочности нашей позиции».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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