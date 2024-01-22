Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 22 января, заявил, что даже после принятия закона о множественном гражданстве получить украинский паспорт россияне все равно не смогут, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Кулеба сказал: «Мы очень долго шли к этому решению, и продумали все до мельчайших деталей. И тот законопроект о множественном гражданстве, который внес президент, является ключевым для запуска этого механизма. Но, чтобы его запустить, уже есть и другие законопроекты, которые без президентского не работают. Законопроекты содержат гарантии, чтобы не было злоупотребления множественным гражданством. Отмечу, что Украина однозначно исключает возможность предоставления множественного гражданства россиянам».

«Перечень стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство, будет регламентироваться и четко определяться, так что у Украины соответствующие предохранители будут. Через институт множественного гражданства нет никаких рисков по размыванию суверенитета», – подчеркнул главный украинский дипломат.

Ранее в понедельник, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что законопроект о множественном гражданстве будет внесен им на рассмотрение Верховной Рады.

«Закон позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам в разных странах мира», – заявил глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube