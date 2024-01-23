Военные инженеры проделали брешь в минных заграждениях ВСУ

Военные инженеры обезвредили часть минно-взрывных заграждений ВСУ на Купянском направлении. Саперы иногда работают удаленно, но иногда находятся всего в 300 м от позиций противника, рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний».

Проходы в минно-взрывных заграждениях есть уже на нескольких участках. Но саперам приходится работать не только со стандартными минами, но и разными предметами, под которые украинские боевики закладывают взрывчатку.

«Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 метров от противника, на их минных полях», – сказал «Дальний» в беседе с РИА Новости.

Иногда можно работать дистанционно с помощью установок УР-83П и УР-77. Бывает, что мину невозможно извлечь, такие предметы уничтожают накладными зарядами. Отступая, ВСУ минируют не только окопы и блиндажи, они разбрасывают личные вещи, магазины от стрелкового оружия, радиостанции – и все это заминировано.

Ранее МО РФ сообщило, что «Западная» группировка войск освободила село Крахмальное Харьковской области. Бойцы также успешно отразили семь атак противника на Купянском направлении.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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