Начальник Управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк на брифинге по итогам Рамштайна-18 во вторник, 23 января, заявил, что Западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по Донбассу за линией боевого соприкосновения, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Павлюк сказал: «Особое внимание было уделено дальнобойному оружию, и со стороны партнеров есть полное понимание, что Украине оно нужно. Поэтому партнеры дали обязательство работать над тем, чтобы Украина получала больше подобного оружия».

«Партнеры объявили важные обязательства о том, что Украина получит много важных видов вооружения, чтобы эффективно поражать врага, как на линии столкновения, так и за ней. Но, пока не будем конкретизировать, о каком оружии идет речь, пока оно не явится у Сил обороны», – заявил представитель минобороны киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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