Канада выдаст Украине военную помощь надувными лодками

Канада передаст Украине 10 надувных катеров в качестве военной помощи в конфликте с Россией. В пакет стоимостью 20 млн долларов войдут лодки, запчасти и услуги инструкторов, которые научат боевиков управлять надувным транспортом.

«Эти моторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в морских операциях, включая транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку. Каждая лодка оснащена сложной системой датчиков, навигации и связи», – говорится в заявлении канадского правительства.

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр подтвердил выделение 15 млн долларов на участие страны в коалиции по обучению украинских пилотов управлению F-16. На эти деньги Канада наймет гражданских инструкторов и вспомогательный персонал, подготовит для курсов самолеты. Программа обучения рассчитана до 2025 года и стартует в нынешнем феврале.

Вашингтон сообщил о планах отправить на Украину первые истребители-бомбардировщики F-16 в текущем году.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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