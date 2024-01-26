Российские бойцы четырежды за сутки помешали ВСУ усилить передовые позиции на Южно-Донецком направлении. ВС РФ уничтожили танк, две БМП и четыре беспилотника, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Равнополя. Поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы в районах Константиновки и Новомихайловки, уничтожены четыре пункта временной дислокации», – говорится в заявлении.

Противник лишился до 130 военных.

Огнем артиллерии, барражирующими боеприпасами «Ланцет» и FPV-дронами уничтожены танк Т-64 окоол Равнополя, две БМП около Новоивановки, самоходка «Гвоздика» и гаубица «Гиацинт-Б» под Золотой Нивой и Времевкой. Также ликвидированы ЗРК «Стрела-10», станция РЭБ, три пункта управления беспилотниками и четыре дрона, грузовик с боеприпасами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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