ВС РФ нанесли за неделю 13 групповых ударов по военным объектам Украины

За последнюю неделю с 20 по 26 января российские войска нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поражены предприятия, производившие безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены», – подчеркнули в минобороны РФ.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две «Patriot» производства США, «SAMP-T» производства Франции, «IRIS-T» производства ФРГ и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет «Storm Shadow», четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire», а также 361 беспилотный летательный аппарат.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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