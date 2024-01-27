Армия России уничтожила ЗРК С-300 и склады топлива и авиаракет ВСУ

Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО С-300 в Черкасской области, а также склады горючего и авиационных ракет в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах», – отметили в оборонной ведомстве.

Кроме того, российские силы противоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. Средствами ПВО уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Также сообщается, что российская армия за сутки отразила 13 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Общие потери противника на всех участках зоны спецоперации составили до 510 боевиков.

Самые большие суточные потери ВСУ понесли на Донецком направлении. ВС России отбили на этом участке фронта две вражеские атаки у Шумов и Богдановки и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка в ДНР. ВСУ потеряли до 250-ти военных убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля и САУ «Акация».

На Купянском направлении российские подразделения отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 25 боевиков, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении, где ВСУ предприняли две неудачные атаки на российские позиции, противник лишился до 100 боевиков, двух автомобилей и гаубицы Д-20. Российская армия нанесла удары по силам ВСУ в районе населенного пункта Кировск в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

На Южно-Донецком направлении отбиты четыре атаки штурмовых групп противника в районе Приютного Запорожской области и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ под Макаровкой в ДНР. Потери противника составили до 115 военнослужащих, три автомобиля, а также две САУ 2С3 «Акация».

На Запорожском и Херсонской направлениях ВСУ потеряли до 35 боевиков, боевую бронемашину и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и пять САУ «Гвоздика».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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