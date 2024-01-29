Украинские военные остались недовольные американскими БМП Bradley после использования их в конфликте с российскими войсками. Основная причина жалоб – тонкая броня, которая плохо защищает от российского оружия, пишет Military Watch Magazine.

Вашингтон представил Киеву Bradley как «наконечник копья для украинского контрнаступления», но БМП не оправдали эту характеристику. За первые пять месяцев использования боевиками более 80 из 200 машин были уничтожены. Броня оказалась тонкой, а ходовая часть не выдерживала украинские погодные условия. К тому же, снаряды к БМП быстро закончились, а новые партии собрать было проблематично, потому что Bradley сняли с производства в 1995 году.

Летом 2023 года немецкий концерн Rheinmetall признал имиджевые потери из-за конфликта на Украине. Пользовавшиеся хорошим спросом танки Leopard 2 не только не смогли переломить ход конфликта с Россией, но и не проявили себя на поле боя.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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