СМИ: Почти треть, переданных Киеву современных западных танков, подбиты и выведены из строя

Как минимум 26, из менее чем 100 переданных Украине немецких танков Leopard-2 были подбиты, другие оказалось затруднительно использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием, – пишет в понедельник, 29 января, журнал Foreign Affairs.

В материале, опубликованном в американском журнале о международных отношениях и внешней политике США, говорится: «В ходе летнего контрнаступления эти танки показали хорошие результаты, но вряд ли были неуязвимым «супероружием». Как и для всех танков, выживаемость Leopard-2 и Abrams на поле боя зависит от координации действий танковых войск с пехотой, артиллерией и инженерами, а для поддержания боеспособности бронетехнике необходима развитая инфраструктура сервисного обслуживания. Украина оказалась не в состоянии обеспечить этого в 2023 году».

«Leopard-2 возглавили первые летние атаки при слабой поддержке, но не добились значительных успехов. Большее количество современных танков могло бы помочь на поле боя, но проведенное наступление не дало достаточных доказательств того, что лучшие танки сыграли бы решающую роль», – пишет Foreign Affairs.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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