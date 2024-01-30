Российская армия заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции», – сказано в сообщении ведомства. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три БМП и 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении ВСУ, предприняв три неудачные атаки под Ямполовкой в ДНР и у Червоной Дибровы (ЛНР), лишились до 290 боевиков, трех танков, четырех боевых бронемашин и пяти автомобилей.

На Купянском направлении отражено три атаки штурмовых групп ВСУ у Синьковки Харьковской области. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронемашины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российские силы при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Угледара в ДНР. В результате украинские войска лишились до 60 боевиков, танка и двух автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении нанесены удары живой силе и технике противника в районе села Работино. В результате уничтожены до 40 военнослужащих, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

Потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

В течение суток авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российская армия поразила склад горючего ВСУ, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T» производства ФРГ, а также живую силу и военную технику в 112-ти районах.

Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемую авиабомбу JDAM производства США. Кроме того, перехвачены 86 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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