Кулеба обвинил Россию в украино-венгерских проблемах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы венгерского нацменьшинства стали следствием «вторжения» России на Украину в 2014 году, – сообщает во вторник, 30 января, новостной портал Telex.

В интервью венгерского новостному порталу Кулеба сказал: «На Украине, как и в Венгрии, существует специфическая политическая ситуация. Сийярто сказал, что дискуссии по Закону о нацменьшинствах начались в 2015 году. Однако, это прямое следствие событий 2014 года, когда Россия напала на Украину под предлогом защиты русскоязычного населения».

«После вторжения России на украинские территории в 2014 году украинское общество очень чувствительно отреагировало на языковой вопрос и его политическое использование. Так же как в Венгрии есть политические силы, которые выступают с антиукраинскими заявлениями, так и у нас в то время были политические силы, которые хотели имплементировать закон о языке именно в таком виде. На самом деле споры, с которыми Украина имеет дело в венгерско-украинских отношениях, и проблемы, которые хочет решить, – это последствия российской агрессии», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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