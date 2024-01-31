Bloomberg: Европа собрала лишь половину из обещанного Украине миллиона снарядов

Европейские страны отправили на Украину немногим более половины из обещанного миллиона снарядов, подсчитало агентство Bloomberg. Поставки затягиваются из-за страха Запада остаться без боеприпасов.

Объем поставок боеприпасов из Евросоюза на Украину к 1 марта составит 600 тыс. штук. Брюссель обещал к этому числу передать Киеву миллион снарядов. Европейский ВПК не успевает производить нужное количество боеприпасов. Кроме того, западные страны беспокоятся, что сами останутся безоружными в случае внешней угрозы, поэтому не спешат опустошать свои склады.

Министры обороны ЕС пытаются найти альтернативные источники для военной помощи Украине. Даже если переговоры будут удачными, достичь обещанного объема поставок в назначенный срок не получится. При этом, в ЕС признали, что украинским боевикам не хватает боеприпасов.

Ранее в Европарламенте заявили, что срок доставки миллиона снарядов перенесут с марта на июнь. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон пообещал, что блок будет наращивать объемы производства боеприпасов, и в 2024 году с конвейера сойдут 1,3 млн. штук.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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