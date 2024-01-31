Армия России улучшила положение на двух направлениях в зоне СВО

Российские военные уничтожили более 600 боевиков на всех направлениях в зоне СВО за сутки. Также сбит 81 украинский беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки, Табаевки, Терн. Российские военные ликвидировали до 80 боевиков, танк, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» не только успешно отбила три атаки противника около Ямполовки и Кузьмино, но и заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 280 военных, две боевые бронемашины.

«Южная» группировка ВС РФ также улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении и разбила скопление боевиков и техники под Верхнекаменским, Артемовским, Красным, Клещеевкой, Курдюмовкой и Ленинским. Ликвидированы до 310 боевиков, танк, три ББМ, самоходка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку штурмовых групп ВСУ в районе Новомихайловки и разбила скопление боевиков около Урожайного и Старомайорского. Потери киевского режима составили до 115 военнослужащих, две ББМ.

На Запорожском направлении российские войска разбили противника около Работино, Орехова, Малой Токмачки и Щербаков. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три ББМ, гаубицу Д-30. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 30 военных, склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Авиация, ракетчики, артиллерия, беспилотники ВС РФ уничтожили за сутки ЗРК IRIS-T производства ФРГ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей «Пеликан» и разбили скопление боевиков и техники ВСУ в 136 районах.

Средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS производства США, 81 украинский беспилотник в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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