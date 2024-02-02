Жители находящегося под контролем ВСУ Херсона бегут из города из-за невыносимых условий жизни, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ситуация осложняется тем, что украинские боевики готовят город к обороне.

«Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», – сказал губернатор в интервью РИА Новости.

В городе остаются, в основном, люди старшего возраста, те, кому сложно оставить нажитое за долгие годы имущество. Многие остаются в надежде на освобождение города российскими войсками. Некоторые из тех, кто ждал прихода ВСУ, уже поменяли свое мнение.

«Все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ. Они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще, с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну», – пояснил Сальдо.

Летом 2023 года Владимир Сальдо рассказал, что настроения на территории Херсонской области под контролем ВСУ заметно изменились в сторону неприятия военного конфликта. Подобный настрой отмечается даже у жителей западноукраинских областей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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