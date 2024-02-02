Немецкие специалисты возводят линию обороны ВСУ под Харьковом и Купянском

Специалисты из Германии принимают участие в строительстве оборонительной линии ВСУ возле Харькова и Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram, ссылаясь на информированный источник.

По его данным, среди немецких гражданских специалистов, участвующих в инженерных работах по укреплению линии обороны противника, в основном представители строительных фирм и операторы строительной техники.

Марочко добавил, что часть строительных материалов были завезены из ФРГ и других европейских стран.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска улучшили позиции на Купянском направлении. В четверг, 1 февраля, в сводке ведомства о ходе СВО указывалось, что на Купянском направлении ВС России отразили семь атак украинских штурмовиков в районе Синьковки Харьковской области и Терн в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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