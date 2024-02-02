Наращивание поставок западного вооружения не поможет ВСУ победить российские войска, а только сделает положение Украины и Запада еще менее устойчивым, заявил американский профессор истории Марк Эпископос. Он назвал ошибочными все представления украинских союзников о способностях ВС РФ держать оборону и атаковать.

Эксперт напомнил, что неудачное контрнаступление киевского режима слишком дорого обошлось западным союзникам. Но они все еще надеются, что больший объем помощи и оружия для Киева могут изменить ход конфликта.

«Западным политикам предлагается удвоить усилия в надежде, что при достаточном финансировании и настойчивости ситуацию можно повернуть к победе Киева. Но эти идеи глубоко ошибочны», – написал профессор в статье для Responsible Statecraft.

Все запросы Киева и расчеты Запада строятся на представлении о ВС РФ как о статичном противнике. Но российские войска научились «рассредоточивать запасы боеприпасов, глушить западные высокоточные ракеты и применять более сложные методы ПВО». Поэтому надежды Киева на всемогущие HIMARS не оправдались.

На фоне нехватки боеприпасов у ВСУ у России достаточно высокоточных ракет для ударов по Украине еще на «всю весну, а то и на полгода». Объемы производства снарядов в России стабильны, а на Украине катастрофически падают.

Эпископос призвал сторонников Киева по обе стороны Атлантики «вернуться к реалистичной теории» и предложить устойчивую основу для достижения мира на лучших из реально существующих условиях для Киева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Киев постоянно надеется на разные виды западного оружия, которое якобы поможет победить в конфликте. Но любое «вундерваффе» будет уничтожено российскими военными и не сможет переломить ситуацию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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