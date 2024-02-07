ПВО сбила истребитель МиГ-29 и более 100 дронов ВСУ в зоне спецоперации

Силы российской ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Донецкой народной республикой и уничтожили 104 беспилотника противника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что боевой самолет противника был перехвачен в районе в районе населенного пункта Алексеевка. Кроме того, за последние сутки ПВО сбила четыре реактивных снаряда HIMARS.

Также сообщается, что российские войска продолжили улучшать положение на отдельных направлениях в зоне СВО. Так, более выгодные рубежи и позиции бойцы ВС РФ заняли на Донецком направлении. Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ и теробороны у Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. На Южно-Донецком направлении российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР.

В течение суток российские военные отразили 16 атак ВСУ: четыре – на Купянском направлении, две – на Краснолиманском и 10 – на Донецком. Наибольшие суточные потери противник понес на Донецком направлении: ВСУ лишились до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, двух боевых бронемашин и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили до 1055 боевиков, четыре боевые бронемашины, 36 автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, четыре САУ «Гвоздика», САУ «Акация», гаубица Д-30.

В течение суток ВС РФ поразили склады авиационных средств поражения и горючего, а также живую силу и военную технику в 119 районах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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