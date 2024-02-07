Поражены предприятия ВПК: Минобороны РФ подтвердило удар по объектам на Украине

Вооруженные силы России утром 7 февраля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

Его целью стали предприятия, производящие безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны.

Напомним, сегодня утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и еще в нескольких регионах, в том числе на западе страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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