ВС РФ разбили групповыми ударами украинские цеха по сбору БПЛА и катеров-дронов

Вооруженные Силы РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по пунктам дислокации украинских боевиков и объектам ВПК. По данным Минобороны России, все цели успешно поражены.

Российские военные использовали оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«С 4 по 10 февраля поражены производственные мощности по производству и ремонту самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня», – перечислили в МО РФ.

Также целями ударов стали пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

«Цели ударов достигнуты», – добавили в министерстве.

Утром 7 февраля на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Позже украинские СМИ и местные власти сообщили о взрывах в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Харькове, Николаеве.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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