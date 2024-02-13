На Украине боятся, что Сырский пойдет на опасные для ВСУ операции ради Зеленского

Новый главком украинских вооруженных сил Александр Сырский может провести крайне опасные для состояния армии операции, нацеленные на достижение медийных побед по запросу президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

«Наибольшие опасения у меня вызывает то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте», – сказал бывший замминистра.

Тука отметил, что неоднократно слышал от источников в ВСУ о том, что Сырский будет «с точностью выполнять» приказы президента.

Экс-замминистра выразил опасения относительно крайне негативных последствий медийных операций Сырского, учитывая недостаток материального обеспечения и ограниченность в людских ресурсах украинской армии.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин допустил, что новый главком ВСУ, известный как командир, не считающийся с потерями, организует для украинской армии очередные «мясорубки», как это было в Артемовске.

Как сообщал «Новый День», 8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома украинских войск Валерия Залужного и назначил вместо него командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского. Причиной увольнения Залужного, по словам украинского президента, стал провал летнего наступления на южном фронте.

Телеканал CNN отмечал, что Зеленский поставил перед Сырским задачу избежать «застоя» в боевых действиях. Украинские власти требуют от нового главкома ВСУ разработать план, который позволит придать конфликту «новый фокус».

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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