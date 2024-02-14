В ДНР сообщили о взятии под огневой контроль дороги снабжения ВСУ под Донецком

Российские подразделения взяли под огневой контроль одну из основных дорог снабжения украинских войск под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.
«Главная артерия, по которой шло снабжение ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ред.) под Донецком сейчас находится под огневым контролем наших сил», – рассказал Кимаковский. Подробности он не раскрыл.
Ранее телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские силы перерезали основную дорогу снабжения украинских войск в Авдеевке. «Российские войска планомерно «закрывают котел» вокруг группировки ВСУ», – говорится в публикации.
Напомним, накануне российские военные нанесли ракетный удар по военному полигону в Селидово на Донецком направлении. Отмечалось, что не менее 200 украинских боевиков погибли. В момент удара там могли находиться около 1,5 тыс. человек. По данным украинских источников, основную массу потерь составили силы спецбригады ВСУ «Азов» (террористическая организация запрещена в РФ), которых должны были бросить в Авдеевку, чтобы сдержать продвижение российской армии.
Донецк, Наталья Петрова
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