«Ситуация критическая»: ВСУ перебрасывают резервы под Донецк

Украинское военное командование перебрасывает резервы со Сватовско-Кременского участка на Донецкое направление. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, в большей степени это резервы для восполнения потерь и ротационных мероприятий. Однако «есть и те, кто нес службу в так называемой красной зоне», – отметил эксперт.

«На второй и третьей линии обороны оставляют минимальное количество военнослужащих, а боевиков на ЛБС (линия боевого соприкосновения – прим. ред.) предупредили, что в ближайшее время ротации не будет», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

По его сведениям, эти меры предпринимаются в связи с тяжелым положением украинской армии в районе Часова Яра и Авдеевки.

В ВСУ тем временем признали, что ситуация в районе Авдеевки «критическая». Об этом заявил пресс-секретарь переброшенной в Авдеевку 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает «Страна.ua». По его словам, соотношение сил в районе Авдеевки один к семи в пользу российских военных.

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинские силы под Авдеевкой готовят новые позиции с мощными украплениями «с учетом всех возможных сценариев», сообщает «Украинская правда». Он утверждает, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Газета Washington Post накануне сообщала, ссылаясь на украинских военных, что ВСУ начали частичный отвод сил в районе Авдеевки под давлением ВС России. Со своей стороны, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка «находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил России».

В то же время военкор ВГТРК Андрей Руденко сегодня сообщил, что до закрытия котла вокруг остатков сил ВСУ в Авдеевке осталось чуть больше 2 км. Все дороги, используемые противником для логистики, находятся под огневым контролем, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube