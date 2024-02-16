ВСУ покинули несколько важных укрепрайонов под Донецком

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что украинские подразделения покинули несколько укрепленных районов, расположенных под Донецком.

По его словам, большая часть оставленных украинскими боевиками укрепрайонов являются стратегически важными участками, передает ТАСС.

Кимаковский позднее сообщил, что ВСУ пытаются вывести некоторые свои подразделений из огневого мешка, в котором оказались под Донецком, но несут «очень большие потери».

Ранее советник главы ДНР сообщил, что подразделения ВСУ под Донецком попали в окружение. «Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком перерезана, часть ее – под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», – уточнил он в комментарии ТАСС.

До этого новый главком ВСУ Александр Сырский назвал «чрезвычайно сложной и напряженной» оперативную обстановку для украинских войск на Авдеевском и Купянском направлениях.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка «находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил России».

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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