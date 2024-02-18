Минобороны рассказало о продвижении ВС РФ после взятия Авдеевки

Российские войска при освобождении Авдеевки 17 февраля продвинулись вглубь обороны ВСУ на 8,6 км. Об этом сообщило Минобороны России.

«Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих», – говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» полностью взяла под контроль город Авдеевка в ДНР. Глава государства поздравил российских военнослужащих «с важной победой». Он направил телеграмму в адрес командующего группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву, в котором объявил благодарность всем подразделениям за освобождение Авдеевки.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российские военные развивают наступление в районе Авдеевки, не дают ВСУ закрепиться на новых рубежах. По его словам, президент в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова на эту тему.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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