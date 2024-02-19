ВС РФ полностью очистили Авдеевский завод от боевиков

Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало кадры работы ВС РФ на объекте в своем телеграм-канале.

«Группировка войск «Центр», развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», – говорится в сообщении.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» полностью взяла под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике. При освобождении Авдеевки российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ на 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube