российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 февраля 2024, 09:47 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ полностью очистили Авдеевский завод от боевиков

Скриншот видео МО РФ

Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало кадры работы ВС РФ на объекте в своем телеграм-канале.

«Группировка войск «Центр», развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», – говорится в сообщении.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» полностью взяла под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике. При освобождении Авдеевки российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ на 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,