Болгария попросила НАТО оплатить перевозку старых БТРов на Украину

Болгария до сих пор не отправила на Украину старые бронетранспортеры, обещанные ВСУ еще в конце 2023 года. В Софии заминку объяснили сложной логистикой и нехваткой денег, пишет портал Euractive со ссылкой на депутатов Народного собрания.

Болгария попросила НАТО оплатить транспортные расходы для 100 БТРов, которые обещали отправить на Украину. Часть бронетранспортеров не на ходу, поэтому их передача Киеву стала проблемой. В болгарском парламенте заявили, что операция по доставке оказалась дорогой и со сложной логистикой, поэтому София попросила НАТО оплатить транспортировку БТРов.

В чем именно возникли сложности с логистикой и какой ответ дали в НАТО, не уточняется.

В начале декабря 2023 года президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент соглашение с Украиной о передаче 100 бронетранспортеров. Он запретил вывозить из страны технику, которая может пригодиться болгарским силовикам. Несколько дней спустя депутаты все-таки проголосовали за передачу Украине ста старых и неисправных БТРов и некондиционных переносных ЗРК вместе с боеприпасом.

София, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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