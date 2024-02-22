Столтенберг не смог назвать дату поставок F-16 на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Союзники готовы отправить самолеты, но ждут, пока будут готовы пилоты и обслуживающий персонал.

По его словам, «коалиция по F-16» хочет как можно раньше снабдить Киев истребителями. Но максимальный эффект от самолетов будет, если на Украине наладят систему обслуживания истребителей, а западные инструкторы завершат обучение пилотов и механиков.

«Мы должны прислушаться к мнению военных экспертов, когда именно мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем раньше, тем лучше», – приводит слова Столтенберга агентство «Анадолу».

Генсек НАТО назвал «агрессивным» конфликт на Украине и заявил, что это дает киевскому режиму право на самооборону. И западные союзники признают право Украины наносить удары с помощью F-16 по военным объектам на территории России. «Киев имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», – сказал чиновник.

В Пентагоне сообщили о планах передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 в 2024 году. Поставки будут включать запчасти и специальную технику. К тому же сроку коалиция обеспечит подготовку летчиков, техников, инфраструктуры. Первые четыре украинских пилота планируют завершить подготовку в США к лету.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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