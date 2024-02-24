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Суббота, 24 февраля 2024, 15:24 мск

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Система ПВО сбила два украинских истребителя в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в течение суток были перехвачены авиабомба JDAM, два снаряда HIMARS и 92 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Тем временем, ВС РФ отразили шесть контратак на трех направлениях – Купянском, Донецком и Авдеевском. При этом подразделения «Южной» и группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и улучшили положение по переднему краю.

За сутки потери киевского режима составили 1035 боевиков и наемников убитыми и ранеными, пять танков, 14 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и пикапов, три САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, две американские артсистемы М777.

Помимо этого, на Херсонском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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