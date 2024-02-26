Германия прибегает к отчаянным мерам для покупки боеприпасов по всему миру для отправки на Украину. Начальник спецштаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг пожаловался на трудности, потому что снаряды не лежат на полках магазинов, пишет Der Spiegel.

«Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру», – заверил Фройдинг. Н отметил, что военная помощь Киеву – непростая задача, ведь снаряды обычно «не представлены в изобилии на полках магазинов».

Начальник спецштаба подчеркнул, что время у Европы ограничено. По оценке МО ФРГ, у ВСУ закончатся боеприпасы «не позднее июня», но это может произойти и раньше.

В правлении немецкого производителя вооружений Rheinmetall AG признали, что потребности Украины в снарядах втрое превосходят возможности производства ФРГ. В Киеве призвали Европу отдавать Украине все снаряды до единого ради защиты региона и снова попросили боеприпасы у Пентагона.

В середине февраля Франция, Кипр и Греция выступили против инициативы Евросоюза закупить для Украины снаряды, произведенные вне Европы. На заседании Комитета по политике и безопасности ЕС эти страны не согласились, что помощь Киеву важнее, чем прибыль европейского ВПК.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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